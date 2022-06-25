Iğdır'da kronik sara hastası arazide ölü bulundu - Son Dakika
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Iğdır'da kronik sara hastası arazide ölü bulundu

25.06.2022 09:51
Iğdır'da kronik sara hastası arazide ölü bulundu

Iğdır'da koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve bir daha eve dönmeyen kronik sara hastası ölü bulundu.

Iğdır'da koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve bir daha eve dönmeyen kronik sara hastası ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Elmagöl köyünde yaşayan ve dün koyunlarını otlatmak için araziye çıkan Ferzende Acu'nun (55) koyun sürüsü akşam saatlerinde köye sahipsiz döndü. Ferzende Acu'nun eve dönmediğini gören akrabaları ve köylüler arama başlattı. Kendi çabaları ile Ferzende Acu'yu bulamayan köylüler durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgede AFAD, jandarma, 112 Acil Servis, Acu'nun akrabaları ve köylülerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Çevre köylere de haber veren köylüler geniş çapta arama başlattı. Gece boyunca yapılan aramada bulunmayan Ferzende Acu'nun sabah saatlerinde 06.30 sularında köye yakın bir yerde cesedi bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede kronik sara hastası olduğu öğrenilen Acu'nun sara krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili tahkikat başlatılırken Acu'nun cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Iğdır Merkez, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kronik sara hastası arazide ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Iğdır'da kronik sara hastası arazide ölü bulundu - Son Dakika
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