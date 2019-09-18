Son Dakika Haberleri: Iğdır'da küçükbaş hayvan hırsızlığı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Iğdır'da küçükbaş hayvan hırsızlığı

52 dakika önce

Iğdır'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Iğdır'da küçükbaş hayvan hırsızlığı, System.String[]

Iğdır'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili 2 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi Saraç Köyünde A.Y. isimli şahsa ait ağıldan 77 adet küçükbaş hayvan çalındı. Meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına ilişkin Aralık ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu, İ.D. isimli şüpheli şahsa ait ahırda yapılan aramada çalıntı küçükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını nitelikli olarak gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslardan M.M.D. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.G., L.D., İ.K. ve İ.D. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı uygulandı. - IĞDIR

Aralık, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı
10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:27:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da küçükbaş hayvan hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]