Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti - Son Dakika
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Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti

29.06.2022 12:29
Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti

Iğdır merkez Karakoyunlu ilçesinde bir ailenin geçim kaynağı olan 18 koyuna, gece kurtlar saldırdı 17 koyun telef oldu.

Iğdır merkez Karakoyunlu ilçesinde bir ailenin geçim kaynağı olan 18 koyuna, gece kurtlar saldırdı 17 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Karakoyunlu ilçesi kırsalında koyun otlatan Hasanali Vural, koyunları dinlenmesi için dağın yamacına çekti. Gece 02: 00 sularında köpeklerin sesine uyanan Vural, iki kurdun koyunlara saldırdığını gördü. Köpeklerin saldırdığı iki kurt kaçarken başka iki kurt daha sürüye saldırdı. Toplam 4 kurdun saldırdığı 18 koyundan 17'si telef oldu. Vural'ın koyunları Kurban Bayramı'nda satıp borçlarını ödeyeceği öğrenildi. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Karakoyunlu, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da kurtlar 17 koyunu telef etti - Son Dakika
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