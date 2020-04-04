Iğdır'da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı ve engelliler için yollarda - Son Dakika

Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle dar gelirli, yaşlı ve engelli vatandaşların sosyal yardımları ve maaşlarını evlerinde teslim ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla sosyal yardım ödemeleri ve maaşlar evlerde ödenmeye başlandı.



Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, sosyal yardım ödemeleri, yaşlı ve engelli maaşları kentte Iğdır Valiliğince kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ailelere teslim ediliyor.



Yardımları teslim edilenlerden Ahmet Babar, kendisinin ve eşinin engelli olduğunu ifade ederek, bu işe destek veren devlet büyükleri ve kapı kapı dolaşan yetkilere teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Ekrem Tekçe de yaşlı ve engelli vatandaşların maaşlarını ikametlerine giderek sosyal mesafeyi korumak kaydıyla teslim ettiklerini belirtti.