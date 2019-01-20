Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Kurum Personellerine Eğitim

Iğdır'da Kurum Personellerine Eğitim

1 saat önce

Iğdır'da plan yapmaya yetkili kamu kurum ve kuruluş personellerine "Tad portal dış kurum kullanıcı eğitimi" verildi.

Iğdır'da Kurum Personellerine Eğitim, System.String[]
Iğdır'da plan yapmaya yetkili kamu kurum ve kuruluş personellerine "Tad portal dış kurum kullanıcı eğitimi" verildi.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitim ile ilgili katılımcılara açıklama yapan İl Tarım Müdürü Özkan Yolcu, "İlimiz genelinde ki tarım arazileri üzerinde tarımsal yapı ve tarım dışı yapılandırmalar ile ilgili iş ve işlemlerin başvuru aşaması Tad Portalı üzerinden plan yapma yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması, vatandaşlarımızın ve kamu kuruluşlarının iş ve işlemlerini kısa sürede sonuçlandırmaları ve zaman kaybının önüne geçme açısından büyük faydalar sağlayacaktır" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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