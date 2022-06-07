Iğdır'da maddi hasarlı kaza - Son Dakika
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Iğdır'da maddi hasarlı kaza

07.06.2022 11:52
Iğdır'da maddi hasarlı kaza

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında sürücü sağ kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında sürücü sağ kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Iğdır- Tuzluca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın sürücü D. V yönetimindeki otomobil ana yolda ilerlerken önüne aniden köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak içi ani manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç takla atarak hurdaya dönerken araç içindeki kadın sürücü D.V.'nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır'da maddi hasarlı kaza
Iğdır'da maddi hasarlı kaza
Iğdır'da maddi hasarlı kaza

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Kaynak: İHA

Tuzluca, Tragger, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da maddi hasarlı kaza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da maddi hasarlı kaza - Son Dakika
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