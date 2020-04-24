Iğdır'da mahsur kalan 6 Nahçıvanlı, yurda yerleştirildi - Son Dakika
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Iğdır'da mahsur kalan 6 Nahçıvanlı, yurda yerleştirildi

13 dakika önce

ÇALIŞMAK için geldikleri Türkiye'den koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gidemeyerek mahsur kalan 6 kişi, Iğdır Valiliği tarafından yurda yerleştirildi.

Iğdır'da mahsur kalan 6 Nahçıvanlı, yurda yerleştirildi, System.String[]

ÇALIŞMAK için geldikleri Türkiye'den koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gidemeyerek mahsur kalan 6 kişi, Iğdır Valiliği tarafından yurda yerleştirildi.

Geçen aylarda ülkelerinden çalışmak üzere Türkiye'ye gelen Nahçıvan vatandaşı 6 kişi, Sakarya'ya giderken, 5'i Iğdır'da kaldı. Buralarda çeşitli işlerde çalışan Nahçıvanlı işçiler, koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Türkiye'de mahsur kaldı. Sakarya'da kalanlar Nahçıvan'a sınır olan Iğdır'a dönmek üzere seyahat izin belgesiyle yola çıktı. Iğdır'a vardıklarında ülkelerine gitmelerine izin verilmeyen 6 işçi, burada çalışan 5 işçiyle birlikte bir otelde kalmaya başladı. Azerbaycan konsolosluğuyla yaptıkları görüşmelerde olumlu bir sonuç alamayan 11 işçi, ülkelerine gönderilmelerini istedi.

6 İŞÇİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Nahçıvanlı işçilerin durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'nda yayınlanan haberin ardından Iğdır Valiliği harekete geçti. Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla Sakarya'dan gelen 6 işçi yurda yerleştirildi. Polisler tarafından kaldıkları otelden alınan Nahçıvanlı işçiler, ekip otolarıyla kalacakları yurda getirildi. Elnur Rehimov, "Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz. Bizi otelden alarak yurda yerleştirdi. Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Bu koronavirüs belasında kurtulup memleketimize gideceğiz" diye konuştu.

Iğdır'da çalışan işçilerin ise kalacakları yerleri bulunduğu için valiliğin onlarla ilgili bir işlem yapmadığı öğrenildi.


Nahçıvan, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 10:19 Kaynak: DHA

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