Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Manda Yetiştiriciliği Artıyor

Iğdır'da Manda Yetiştiriciliği Artıyor

1 saat önce

Iğdır'da yetiştiriciliği yapılan manda son yıllarda devletin verdiği desteklerin cazip edici olması, süt ve süt ürünlerinin tüketiciler tarafından rağbet görmesi sonucu manda yetiştiricisi ve manda sayısı artıyor.

Iğdır'da Manda Yetiştiriciliği Artıyor, System.String[]
Iğdır'da yetiştiriciliği yapılan manda son yıllarda devletin verdiği desteklerin cazip edici olması, süt ve süt ürünlerinin tüketiciler tarafından rağbet görmesi sonucu manda yetiştiricisi ve manda sayısı artıyor.

Yörede manda yetiştiriciliğinin daha ileri seviyelere gelmesi ve manda çiftliklerinin artması için, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri manda çiftliklerinin yanı sıra diğer hayvan yetiştiricilerini de ziyaret ederek aynı zamanda manda yetiştiriciliği de yapmaları hususunda istişarelerde bulunuyor. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:27 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı

Adli Tıp, "Sıla'nın Morlukları Gerçek Değil" İddialarını Yalanladı: Rapor Hazırlamadık Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:17:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Manda Yetiştiriciliği Artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]