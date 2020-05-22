Iğdır'da maske takmak zorunlu hale getirildi - Son Dakika

Türkiye'de birçok şehirde maske takmanın zorunlu olduğu illerin arasına Iğdır'da katıldı.



Iğdır valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında olağanüstü toplanan Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, ilde Covid-19 salgınına ilişkin önlemleri değerlendirdi. Covid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, "kontrollü sosyal yaşam" süreci kapsamında il ve ilçelerin tamamında tüm vatandaşların, ikametleri dışında bulunacakları sokak, cadde, meydan, her türlü iş yeri, market, pazar, ticari ve hususi araç ile toplu taşıma araçları gibi tüm alanlarda ağız ile burnu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmaları zorunlu olunması kararı alındı.



Toplantıda maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi. - IĞDIR