Iğdır'da Mehmetçik özel öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Iğdır'da Mehmetçik özel öğrencilerle buluştu

11.03.2022 14:03
Iğdır'da Mehmetçik özel öğrencilerle buluştu

Iğdır'da jandarma ve güvenlik korucuları, bir araya geldikleri özel öğrencilerle eğlenceli zaman geçirdi.

Iğdır'da jandarma ve güvenlik korucuları, bir araya geldikleri özel öğrencilerle eğlenceli zaman geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği'nin girişimiyle Şehit Öğretmen Şevki Akgün İlkokulundaki özel öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Okul bahçesinde öğrencilerle buluşan jandarma, dronla dedektör köpek gösterisi yaptı.

Buluşmada büyük mutluluk yaşayan ve hep birlikte "En büyük asker bizim asker" sözleriyle Mehmetçiğe moral veren öğrencilere, jandarmanın araçları tanıtıldı.

Iğdır Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Abiş, AA muhabirine, okul müdürlüğünün talepleri doğrultusunda özel eğitim gören öğrencileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Jandarma Alay Komutanlığı ve İl Merkez Bölük Komutanlığından görevli komutanlarla özel öğrencilerle buluştuklarını ifade eden İbiş, şöyle konuştu:

"Özel çocuklarımıza askeri üniforma giydirdik, askeri araçlara bindirdik. Çocuklar çok mutlu oldu, biz de mutluyuz. Böyle güzel bir etkinliğe dahil olduk. Bütün komutanlarımıza ve okul müdürümüze teşekkür ederim. Bundan sonra da Iğdır'ın diğer okullarındaki özel eğitim gören öğrencilerimizin de yüreklerine dokunak istiyoruz."

Iğdır'da Mehmetçik özel öğrencilerle buluştu
Iğdır'da Mehmetçik özel öğrencilerle buluştu
Iğdır'da Mehmetçik özel öğrencilerle buluştu
Iğdır'da Mehmetçik özel öğrencilerle buluştu

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Iğdır, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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