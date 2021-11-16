Iğdır'da görev başındaki Mehmetçik, misafir ettiği özel sporcularla güzel vakit geçirdi.
Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Iğdır İl Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 22 özel sporcu, İl Jandarma Komutanlığının daveti üzerine askerlerle buluştu.
Mehmetçik, jandarmanın tanıtım videosunu izlettikleri özel sporculara, yemek ve pasta ikram etti.
Dedektör köpeklerin gösterisini izleyen özel sporculara, komandoların silah ve teçhizatı ile bölükteki askeri araçlar tanıtıldı.
Özel sporculara ziyaretleri anısına jandarma beresi ve çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Mehmetçik özel sporcuları ağırladı - Son Dakika