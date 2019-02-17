Iğdır'da Metruk Binalar İncelendi
1 saat önce
Iğdır Merkez İrfan Caddesi üzerinde bulunan metruk binalar Vali Ünlü tarafından incelendi.
Iğdır Merkez
İrfan Caddesi üzerinde bulunan metruk binalar Vali Ünlü tarafından incelendi.
Iğdır Valisi Enver Ünlü, Cadde üzerinde yer alan metruk binalarda incelemelerde bulunarak, okul bahçeleri ve tespit ettiği aksaklıklar hakkında ilgililere talimat verdi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:51 Kaynak: İHA
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