Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Metruk Binalar İncelendi

Iğdır'da Metruk Binalar İncelendi

1 saat önce

Iğdır Merkez İrfan Caddesi üzerinde bulunan metruk binalar Vali Ünlü tarafından incelendi.

Iğdır'da Metruk Binalar İncelendi, System.String[]
Iğdır Merkez İrfan Caddesi üzerinde bulunan metruk binalar Vali Ünlü tarafından incelendi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Cadde üzerinde yer alan metruk binalarda incelemelerde bulunarak, okul bahçeleri ve tespit ettiği aksaklıklar hakkında ilgililere talimat verdi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Iğdır Merkez, Iğdır, Güncel
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