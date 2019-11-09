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Iğdır'da Mevlid-i Nebi programı

7 saat önce

Hazreti Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin 1448. Yıl dönümü dolayısıyla Iğdır İl Müftülüğü tarafından yatsı namazından önce merkez Ulu Camii başta olmak üzere tüm camilerde "Mevlidi Nebi" programları düzenlendi.

Iğdır'da Mevlid-i Nebi programı, System.String[]

Hazreti Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) dünyaya teşriflerinin 1448. Yıl dönümü dolayısıyla Iğdır İl Müftülüğü tarafından yatsı namazından önce merkez Ulu Camii başta olmak üzere tüm camilerde "Mevlidi Nebi" programları düzenlendi.


Düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi, dualar edildi.


Ahlak kurallarını öğrenmek isteyenlerin Peygamber Efendimizin (asm) hayatını okuması gerektiğini belirten Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, "Her Müslüman muhakkak Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin hayatını birkaç değişik kitapta okuması lazım. Peygamber Efendimizin hayatını vatandaşlarımız çocukları ile birlikte okuması gerekir. Okuduğu zaman da bunu normal bir kitap okur gibi okumamalıdır"dedi.


Yaklaşık bir saat süren program yatsı namazının kılınması ve dualar ile son buldu. - IĞDIR

Hz.Muhammed, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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