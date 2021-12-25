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Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı

25.12.2021 19:26

Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı Kafasına aldığı darbe ile yere yıkılan bir kişi anbean kameraya yansıdı Iğdır'da aralarında önceden husumet bulunan iki grubun kavgasında kan döküldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı

Kafasına aldığı darbe ile yere yıkılan bir kişi anbean kameraya yansıdı

IĞDIR - Iğdır'da aralarında önceden husumet bulunan iki grubun kavgasında kan döküldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kavga, bugün saat 14.00 sıralarında Rıza Yalçın Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 44 gün önce Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş taş, sopa, demir, keser, kazma sapının kullanıldığı kavgada birkaç kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Büyüklerin araya girmesi ile iki grup barıştırılmıştı. Barıştırılan iki grup bugün Rıza Yalçın Caddesi üzerinde karşı karşıya gelince tekrar kavgaya tutuştular. Yaşanan kavgada iki grup ellerine geçirdikleri taş, fırça sapı, sopaları alarak birbirlerine saldırdılar. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadılar. Kavganın yaşandığı yerde servis bekleyen vatandaşlarda korkudan etrafa koşuşturdular. Kavga esnasında kafasına aldığı darbe ile yere yıkılan bir kişi ise anbean kameraya yansıdı. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada yaralılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bazı kişiler ise polisin geç geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı
Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı
Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı
Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı
Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı
Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı
Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı
Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı
Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı
Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı

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Cumhuriyet Caddesi, Iğdır, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meydan muharebesi gibi taşlı sopalı kavga kamerada: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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