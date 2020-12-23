Iğdır'da mezradaki öğrenciler internet için yükseklere çıkmaktan kurtuldu - Son Dakika

Iğdır'da mezradaki öğrenciler internet için yükseklere çıkmaktan kurtuldu

23.12.2020 19:09
Iğdır'da mezradaki öğrenciler internet için yükseklere çıkmaktan kurtuldu, System.String[]

Iğdır'da mezradaki öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmasıyla fiber internete kavuştu.

Iğdır'da mezradaki öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmasıyla fiber internete kavuştu.

Tuzluca ilçesine bağlı Zavot mezrasında yaşayan öğrenciler, köylerinde internet çekmemesi nedeniyle uzaktan eğitim derslerine katılmak için bugüne kadar yükseklere çıkmak zorunda kaldı.

Bölgede kışın etkisini artırmasıyla zorlanan öğrenciler, köylerinde de internet çekmesi için Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğünden yardım istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla köydeki öğrencileri internete kavuşturmak için çalışma başlattı.

Türk Telekom ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda Zavot mezrasına fiber internet çekilerek hizmete sunuldu.

Mezrayı ziyaret eden Gönen, öğrencilere internete kavuştuklarına dair müjdeyi verdi.

Köy meydanında toplanan öğrenciler ve mezra halkı Gönen ve beraberindekileri karşılayıp teşekkür etti.

Tuzluca, Gönen, Milli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da mezradaki öğrenciler internet için yükseklere çıkmaktan kurtuldu - Son Dakika


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