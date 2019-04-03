Son Dakika Haberleri: Iğdır'da MHP'nin İtiraz Ettiği 70 Sandıkta Oylar Yeniden Sayılıyor

Iğdır'da MHP'nin İtiraz Ettiği 70 Sandıkta Oylar Yeniden Sayılıyor

1 saat önce

IĞDIR'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel'in itiraz dilekçesi verdiği 70 sandıktaki oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Iğdır'da MHP'nin İtiraz Ettiği 70 Sandıkta Oylar Yeniden Sayılıyor, System.String[]
IĞDIR'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel'in itiraz dilekçesi verdiği 70 sandıktaki oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Iğdır'da 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre HDP adayı Yaşar Akkuş, geçerli oyların yüzde 50.07'sini alarak belediye başkanlığına seçildi. Seçimde oyların yüzde 46,7'sini alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, sonuçlara itiraz etti. Seçimde usulsüzlük olduğunu ileri süren Tezel, MHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Zoman ile birlikte İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi. Tezel'in özellikle 70 sandıkla ilgili itirazını kabul eden İl Seçim Kurulu, yeniden sayım kararı verdi.

Seçim Kurulu'unun kararı sonrası 70 sandıkta kullanılan oyların yeniden sayımına bugün sabah saatlerinde başlandı. Sayımın parti yöneticilerinin de katılımıyla devam ettiği bildirildi. - Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:20 Kaynak: DHA

Politika
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