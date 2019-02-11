Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Millet Kıraathanesi Açılacak

Iğdır'da Millet Kıraathanesi Açılacak

31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi, Iğdır Valiliği tarafından hayata geçiriliyor.

Iğdır'da Millet Kıraathanesi Açılacak, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan Millet Kıraathanesi, Iğdır Valiliği tarafından hayata geçiriliyor.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Vali Yardımcısı Yunus Koç ile birlikte Millet Kıraathanesinin yapılacağı Iğdır Merkez Ulu Camii hizmet binasında incelemelerde bulundu. Millet Kıraathanesi ile özellikle öğrencilerin kitaba ulaşabilecekleri sıcak bir ortam hazırlanacağını belirten Vali Ünlü, proje sayesinde vatandaşların kaynaşmasına ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasına katkı sağlanacağını belirtti. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

Iğdır Merkez, Yunus Koç, Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır, Güncel
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