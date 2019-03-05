Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Millet Kıraathanesi Açıldı

Iğdır'da Millet Kıraathanesi Açıldı

15 dakika önce

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Iğdır'da yapılan millet kıraathanesinin açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Iğdır'da yapılan millet kıraathanesinin açılışına katıldı.

Kent merkezindeki Ulucami'nin zemin katında bulunan çay ocağı, Iğdır Valiliğince yeniden düzenlenerek millet kıraathanesine dönüştürüldü.

Millet kıraathanesi, Bakan Yardımcısı Er, Vali Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MHP ve AK Parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı.

Vali Ünlü, açılışta yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan ve kıraathaneleri tekrar asli fonksiyonuna kavuşturmayı hedefleyen millet kıraathanesinin açılışını yapmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz." dedi.

Vatandaşların millet kıraathanelerine gelerek geçmişteki gelenekleri sürdüreceğini belirten Ünlü, "Yaşlısından gencine, dede, torun, baba, oğul hep beraber gelip hem kitap okusunlar hem sohbet etsinler. Eski geleneksel kültürümüz burada inşallah yaşatılsın." diye konuştu.

Er ve Ünlü, daha sonra açılışını yaptıkları millet kıraathanesinde vatandaşlarla çay içti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:41 Kaynak: AA

Iğdır, Güncel
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