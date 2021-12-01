Iğdır'da minik öğrenciler aldıkları hediyeleri dağ köyündeki arkadaşlarıyla paylaştı - Son Dakika

Iğdır'da harçlıklarını biriktiren ilkokul öğrencileri, aldıkları hediyeleri dağ köyündeki arkadaşlarına armağan etti.

Melekli beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğrencileri, kardeş okulları olan ve kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan dağ köylerinden Pınarbaşı Köyü İlkokulundaki arkadaşlarına hediye almak için harçlıklarını biriktirdi.

Harçlıklarıyla aldıkları hediyeleri paketleyip içine çerez, meyve ve kırtasiye malzemesi ekleyen öğrenciler, bu hediye paketlerini öğretmenleri ile kardeş oldukları dağ köyündeki arkadaşlarına götürmek üzere yola çıktı.

Yaklaşık 1900 rakımlı köye ulaşan öğrenciler, köydeki öğrencilerle buluşup hazırladıkları hediye paketlerini teslim etti.

Daha sonra köy okulunda bir araya gelen minikler, yanlarında getirdikleri piyanoyu çalarak müzik eşliğinde eğlendi.

Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğretmeni Özkan Oğan, AA muhabirine, öğrencilerinin hem sosyalleşmesi hem de dağ köylerindeki öğrencilerin güzel vakit geçirmesi için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmaya öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Oğan, "Öğrencilerim biriktirdikleri harçlıklarıyla arkadaşlarına hikaye kitapları, hediyeler, balonlar aldılar. İki okul öğrencileri eğlenerek birlikte vakit geçirdiler. Program kapsamında sınıfımızdaki piyanoyu da getirdik. Köy çocukları burada hem piyanoyu tanımış oldular hem de arkadaşlarının verdiği mini konseri dinlediler. Bu şekilde etkileşim halinde oldular, bu kardeşlerimizi en kısa zamanda davet edip okulumuzda da ağırlamayı planlamaktayız." dedi.

Melekli Şehit Er Aytekin Arslan ilkokulu 2. sınıf öğrencisi Hilal Uyanık da harçlıklarıyla kardeş seçtikleri okuldaki arkadaşlarına hediyeler aldıklarını belirterek, "Hediyeleri arkadaşlarımıza getirdik. Şimdi onlarla vakit geçiriyoruz, onlara piyano çalacağız ve piyano çalmayı öğreteceğiz. Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum, onlarla güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Öğrencilerden Hiranur Oğan, "Kardeş okulumuzdaki arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçirdik. Umarım onlar da bizim okula gelirler, çünkü hepsiyle arkadaş olduk." dedi.

Pınarbaşı Köyü İlkokulunu öğrencilerinden Seda Nur Koç da arkadaşlarının kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizlere hediyeler getirdiler, çok keyifli vakit geçirdik, birlikte oyunlar oynadık, bize piyano çaldılar. Artık onlarla arkadaş olduk, ben 3 kişiyle arkadaş oldum, hepimiz çok mutlu olduk." diye konuştu.

Nurcan Koç da Iğdır'dan gelen arkadaşlarıyla çok keyifli vakit geçirdiklerini, kendilerinin de arkadaşlarının okulunu ziyaret edeceklerini belirtti.