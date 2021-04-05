Son dakika haberleri! Iğdır'da motorlu kurye ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Iğdır'da motorlu kurye ölümden döndüğü anlar kamerada
05.04.2021 12:46
Edinilen son dakika haberine göre Iğdır'da motorlu kurye ölümden döndüğü anlar kamerada Iğdır'da iki araç arasında kalan motorlu kurye kaza geçirdi, kaza anları MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Iğdır'da motorlu kurye ölümden döndüğü anlar kamerada
IĞDIR - Iğdır'da iki araç arasında kalan motorlu kurye kaza geçirdi, kaza anları MOBESE kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kaza, Iğdır- Tuzluca karayolu Evren Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuzluca istikametinden Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan iki araç arasından kalan motorlu kurye ölümden döndü. Önündeki aracın yavaşlaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye iki araç arasında kalarak kaza yaptı. Çarpışma sonucu motosikletten düşen kurye kazayı yaralı olarak atlatırken, yaşanan kaza anları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasına yansıdı.
Kazada yaralanan motorlu kurye hastaneye kaldırıldı.
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