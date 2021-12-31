Iğdır'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Iğdır'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Yaycı köyünden bir motosikletin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) çalışma başlatıldı.

Yapılan takip sonucu, iki şüphelinin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelip Iğdır'da hırsızlık yaptıkları ve ayrıca kent merkezinden de başka bir motosiklet daha çaldıkları belirlendi.

Doğubayazıt ilçesindeki ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alınarak Iğdır'a getirilen zanlılar, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.