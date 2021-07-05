Iğdır'da motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı - Son Dakika

Iğdır'da trafikte ayağa kalkıp iki elini arkadan bağlayarak motosiklet kullanan sürücü tehlikeli hareketleriyle kazaya davetiye çıkardı.

Olay, Iğdır merkeze bağlı Sanayi bölgesi çevre yolunda yaşandı. Yaşanan olayda bir motosiklet sürücüsü akan trafikte ayağa kalkıp iki elini arkadan birleştirerek motosiklet kullandı. Trafikteki tehlikeli hareketleriyle kazaya davetiye çıkaran motosiklet sürücüsü, yaklaşık 100 metre kadar bu şekilde motosikletini kullanmaya devam etti. Zaman zaman arkasına bakarak trafiğin akışını kontrol eden sürücü virajlarda da bu tehlikeli hareketlerine devam etti. Motosiklet sürücüsünün bu tehlikeli hareketleri ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Tehlikeli olayda olası bir kazanın oluşmaması sevindirirken motosiklet sürücüsünün rahat tavırları ise pes dedirtti. - IĞDIR