Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı

Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı

30 dakika önce

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde muhtarlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı, System.String[]
IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde muhtarlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Aşağı Alican köyünde daha önce aralarında husumet bulunan Kızılay ve Bahsi aileleri arasında muhtarlık seçiminde dolayı çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamit Kızılay'ın durumunun ağır olduğu, diğer 3 yaralının ise ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruştuma başlatan jandarma, Aşağı Alican köyü ile Iğdır Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.

- Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:29 Kaynak: DHA

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