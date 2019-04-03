Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde muhtarlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde muhtarlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.



Aşağı Alican köyünde daha önce aralarında husumet bulunan Kızılay ve Bahsi aileleri arasında muhtarlık seçiminde dolayı çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamit Kızılay'ın durumunun ağır olduğu, diğer 3 yaralının ise ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruştuma başlatan jandarma, Aşağı Alican köyü ile Iğdır Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.



- Iğdır

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