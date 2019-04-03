Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı

Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı

39 dakika önce

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık için çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı, System.String[]
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık için çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında muhtarlık için kavga çıktı. Iğdır'dan köye doğru giderken köy ortasında bir grup tarafından yolu kesilen kişiler tartışmaya başladı. Uzun süre devam eden sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hamit K. durumu ciddi olduğu için yoğun bakıma alındı. Hafif yaralı olan 3 kişi ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Iğdır Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:54 Kaynak: İHA

kavga, Karakoyunlu, Iğdır, 3. Sayfa
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