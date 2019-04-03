Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı

Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı

1 saat önce

- Iğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralıIĞDIR - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık için çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

- Iğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

IĞDIR - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık için çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karakoyunlu İlçesi Aşağı Alican köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında muhtarlık için kavga çıktı. Iğdır'dan köye doğru giderken köy ortasında bir grup tarafından yolu kesilen kişiler tartışmaya başladı. Üzün süre devam eden sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı olarak Hastaneye kaldırılan Hamit Kızılay'ın durumu ciddi olduğu için yoğun bakıma alındı. Hafif yaralı olan 3 kişi ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Iğdır Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:29 Kaynak: İHA

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