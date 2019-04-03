Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı
1 saat önce
- Iğdır'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralıIĞDIR - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık için çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
- Iğdır
'da muhtarlık kavgası: 1'i ağır 4 yaralı
IĞDIR - Iğdır'ın Karakoyunlu
ilçesi Aşağı Alican köyünde muhtarlık için çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karakoyunlu İlçesi Aşağı Alican köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında muhtarlık için kavga çıktı. Iğdır'dan köye doğru giderken köy ortasında bir grup tarafından yolu kesilen kişiler tartışmaya başladı. Üzün süre devam eden sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 4 kişi Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralı olarak Hastaneye kaldırılan Hamit Kızılay
'ın durumu ciddi olduğu için yoğun bakıma alındı. Hafif yaralı olan 3 kişi ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Iğdır Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
Muhtar Adayı Bile Kendisine Oy Atmayınca Sıfır Oy Aldı
Aday Olmamasına Rağmen Tekrar Muhtar Seçildi
Burak Yılmaz ile Mirin İdmanda Birbirine Girdi İddiası!
Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı