Iğdır'da Muhtarlık Kavgası: 1'i Ağır 4 Yaralı (2)
37 dakika önce
KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIIğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde, muhtarlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanması üzerine, 3 gün süreyle saat 17.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.
KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Iğdır
'ın Karakoyunlu
ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde, muhtarlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanması üzerine, 3 gün süreyle saat 17.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Köy imamı camiden yaptığı anonsla yasağı duyurdu.
Tarafların tekrar karşılaşarak kavga etmelerini ve olayların büyümesini önlemek adına böyle bir karar alındığını belirten Vali Enver Ünlü, birçok güvenlik görevlisinin köyde önlem aldığını belirterek, yasağın 3 gün süreceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:25 Kaynak: DHA
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