Iğdır'da Nevruz bayramı öncesi denetim yapıldı - Son Dakika

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Nevruz bayramı öncesi denetim yapıldı.

Iğdır'da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerine devam ediyor. Çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler,

Nevruz Bayramı öncesi Asri mezarlıkta denetim yaptı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "COVİD-19 salgınınındaki artışlar göz önünde bulundurularak, Nevruz Bayramı öncesi geleneklerinden olan Kabir ziyaretlerinde lütfen Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına riayet edelim, Kabir ziyaretlerini kısa tutalım. Unutmayalım ki koronavirüsü tedbirler yener" denildi. - IĞDIR