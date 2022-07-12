Iğdır'da öğle saatlerinde güneşlenen Kafkas keleri görüntülendi

IĞDIR Doğunun Çukurovası Iğdır'da sürüngenler arasında yer alan Kafkas keleri güneşlenirken görüntülendi.

Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığı bilinen Kafkas keleri Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde genişlenirken görüntülendi. Sıcak havalarının etkili olduğu yaz ayında dışarıya çıkan Kafkas keleri, öğle sıcaklıklarında kayalıklara çıkarak güneşleniyorlar. Nadir bir tür olan bilimsel adı paralaudakia caucasia olan Kafkas kelerini bu köyde özellikle kayalık alanda her adım başı görmek mümkündür. Zehirli ya da zehirsiz tüm böcek türlerini tükettiği için tarıma faydalı olan Kafkas keleri, yumurtadan çıktıklarında 2 ya da 3 santim boyutlarında iken zamanla büyüyünce kuyrukla beraber 30 santime kadar çıkabiliyorlar. Bitlis'in kuzeyinden Iğdır'ın da içinde olduğu Kars bölgesine kadar dağılış gösteren Kafkas Keleri, sonbahar ayının başlarına kadar yaşamlarını yer üstünde sürdürüyor.