Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı - Son Dakika

Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı

6 saat önce

IĞDIR'ın Melekli beldesinde Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, görme engellilerin ne gibi zorluklar yaşadığını kısmen da olsa hissedebilmek amacıyla empati çalışması yaptı.

Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı, System.String[]

IĞDIR'ın Melekli beldesinde Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, görme engellilerin ne gibi zorluklar yaşadığını kısmen da olsa hissedebilmek amacıyla empati çalışması yaptı. Gözlerini bantla bağlayan öğrencilere destek veren vatandaşlar da bantlarla yürümeye çalıştı.

Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri öğretmenleri Özkan Oğan'la birlikte Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için 'Bandını Bağla Beni Sen de Anla' projesi hazırladı. Pankart ve dövizlerle Melekli Belde Belediyesi'nin önüne giden öğrenciler, görme engellilerin yaşadıkları sorunları anlayabilmeleri amacıyla empati yapmak için gözlerini bağladı. Ellerine aldıkları beyaz bastonlarla yürümeye çalışan öğrencilere vatandaşlar da katıldı. Gözlerindeki bant ve bastonlarla yüremekte zorlanan vatandaşlar, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anladıklarını söyledi. Öğrencilere destek veren Belediye Başkanı Eray Coşar, anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Sınıf öğretmeni Özkan Oğan, "Öğrencilerimizle bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Okul sadece öğretimin olmadığı çocuklara bu yaşta eğitimin de verilmesi gerektiği bir yer. 'Bandını Bağla Beni Sen de Anla' etkinliği ile amacımız çocukların bu haftanın önemini anlamalarını ve görme engelli insanların ne gibi zorluklar yaşadığı ile ilgili empati kurmalarını sağlamaktı. Öğrencilerimle göz bantlarımızı takarak ellerimizde beyaz bastonlarımız ile farkındalık yaratmaya çalıştık" dedi.


Melekli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı, canlı yayında hakaret içeren kelimeyi söyleyemeyince internetten bakıp anlamını okudu
Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir Asker eğlencesinde yengesini vuran kişi tutuklandı Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
14:28 Işıklı Sporculara Ödül Yağdı - Son Dakika
14:27 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika
14:27 Turhan: "Kamu adına herkes bu projeden faydalanacak" - Son Dakika
14:26 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
14:22 Kahta Hürriyet İlkokulunda müze eğitimi - Son Dakika
13:45 Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Son Dakika
11:40 Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 14:29:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da öğrenciler empati için gözlerini bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]