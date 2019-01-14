Iğdır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi
2 saat önce
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 826 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Iğdır
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 826 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 5 ayrı okulun seminer salonunda 826 öğrenciye kısa film, slayt gösterileri, çeşitli görseller ile uygulamalı eğitim verildi.
Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:04 Kaynak: İHA
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