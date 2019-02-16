Iğdır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi
35 dakika önce
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 229 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Iğdır
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından 229 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 2 ayrı okulun seminer salonunda 229 öğrenciye eğitim verildi.
Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:16 Kaynak: İHA
Okul Harçlığı İçin Öğrendiği Sanatını Dünyaya Tanıttı
YSK Başkanı Güven'den Seçmene Uyarı: Tutanağı Kontrol Edin
Zeytinburnu Oto Sanayi Sitesi'nin Arazisi İmara Açıldı
Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı