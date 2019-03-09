Iğdır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi
1 saat önce
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Iğdır
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından 25 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde Hacı Ali Parim Çocuk Yuvasında bulunan 25 öğrenciye İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda eğitim verildi. - IĞDIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:33 Kaynak: İHA
Küçük Emir'den Şehit Babaya Gözyaşı
Gözaltına Alınan 22 Yaşındaki Kadının Yaşı Kadar Suç Kaydı Olduğu Ortaya Çıktı
Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı
Iğdır Sopa ve Sandalyelerle Saldırdılar 1 Ölü, 5 Yaralı