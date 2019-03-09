Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Iğdır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

1 saat önce

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Iğdır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi, System.String[]
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde Hacı Ali Parim Çocuk Yuvasında bulunan 25 öğrenciye İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda eğitim verildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel
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