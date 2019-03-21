Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

Iğdır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi

51 dakika önce

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 254 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Iğdır'da Öğrencilere Trafik Eğitimi, System.String[]
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 254 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 2 ayrı okulun seminer salonunda 254 öğrenciye eğitim verildi.

Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:04 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel
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