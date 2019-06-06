Son Dakika Haberleri: Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi
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Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi

15 dakika önce

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 279 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi, System.String[]
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 279 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 2 ayrı okulun seminer salonunda 279 öğrenciye kısa film, slayt gösterileri, çeşitli görseller ile uygulamalı eğitim verildi.

Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel
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