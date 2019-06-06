Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi
15 dakika önce
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 279 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından 279 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 2 ayrı okulun seminer salonunda 279 öğrenciye kısa film, slayt gösterileri, çeşitli görseller ile uygulamalı eğitim verildi.
Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR
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