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Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi

29 dakika önce

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi, System.String[]

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlamışı ile beraber öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla ilk ve orta derecedeki okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Iğdır'da bulunan okulların önlerinde uygulanan yaya ikonlu okul geçitlerinde çocukların güvenli olarak okullara gidiş ve gelişlerini sağlamak amacıyla 300 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi. Iğdır'da bir ilk olarak uygulamaya konulan butonlu trafik ışığı sinyalizasyonu ile öğrencilerin okul gidiş gelişlerini daha güvenli bir şekilde yapmaları amaçlanarak, öğrencilere bu konuda gerekli eğitim uygulamalı olarak verildi.


Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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