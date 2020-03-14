Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika

Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi

6 saat önce

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 265 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verildi.

Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi, System.String[]

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 265 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi verildi.


Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilkokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi. Eğitim faaliyetlerinde 2 ayrı okulda 265 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi, "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında öğrencilere bilgilendirme yapılarak kırmızı düdük dağıtıldı.


Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:50 flaş
17:49 Sürücülerin silah ve bıçaklı 'yol verme' kavgası: 2 yaralı
17:49 İki sürücünün yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı
17:48 BALIKESİR 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu
17:47 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:56:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]