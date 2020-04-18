Iğdır'da öğretmenler polisler için siperlikli maske üretti - Son Dakika

Iğdır'da öğretmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılmak üzere ürettiği siperlikli maskeler, görev başındaki polislere dağıtılacak.

Valiliğinin talimatı üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında, Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğretmenler 3 boyutlu yazıcılarla siperlikli maske üretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, üretilen 310 maskeyi, sahada görev yapan polislere dağıtılması için İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'ye teslim etti.

Gönen, yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız devam edecek. Her zaman sağlık çalışanlarımızın, emniyetimizin ve diğer ilgili kurumlarımızın yanındayız." dedi.

Maskeleri teslim alan Emniyet Müdürü Göllüce de sahada görev yapan yüzlerce emniyet personeli olduğunu anımsattı.

Siperlik maskelerini dağıtarak polisleri koronavirüsten koruyacaklarını aktaran Göllüce, "Siperlikler çok kaliteli üretilmiş, emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.