Iğdır'da "Okul Gıdası" Logosu Uygulaması

Iğdır'da bulunan bütün okulların kantinlerinde satılacak olan ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosu yer alacak.

Iğdır'da bulunan bütün okulların kantinlerinde satılacak olan ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosu yer alacak.



"Okul Gıdası" logosu uygulaması ile ilgili açıklamada bulunan Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "İlimiz genelinde bulunan bütün okulların kantinlerinde satılacak olan bütün ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosu yer alacak. Okul gıdası uygulaması ile çocuklarımızın, yüksek kalorili gıdaları, şekerli ve gazlı içecekleri tüketmeleri gibi kötü beslenme alışkanlıklarının önüne geçmiş olacağız, Okul gıdası uygulamasıyla, çocuklarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaları tüketmelerini, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamış olacağız. Devam eden 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının kalan döneminde, geçiş sürecini tamamlamış olacağız, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ise, okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacaktır" dedi. - IĞDIR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı

Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü