Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Okullar Tatil Edildi

Iğdır'da Okullar Tatil Edildi

16 dakika önce

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Kervansaray, Gülpınar ve Tuzluca ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

Iğdır'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Kervansaray, Gülpınar ve Tuzluca ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken okullar bir gün süreyle tatil edildi. Iğdır'da merkez Kervansaray, Gülpınar ve Tuzluca ilçesinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

Gülpınar, Iğdır, Güncel
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