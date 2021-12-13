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Olası tehdit ve afetlerde kullanılacak ikaz ve alarm testleri başladı - Son Dakika

Olası tehdit ve afetlerde kullanılacak ikaz ve alarm testleri başladı

13.12.2021 11:46

Iğdır'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hayata geçirilen ve olası afet ile tehdit durumlarında vatandaşların siren ve anonslarla uyarılacağı İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS) Projesi'nin testleri başladı.

Iğdır'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hayata geçirilen ve olası afet ile tehdit durumlarında vatandaşların siren ve anonslarla uyarılacağı İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS) Projesi'nin testleri başladı.

Olası bir afet ya da toplumu tehdit eden diğer riskler durumunda kullanılmak üzere Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır'a kurulan İKAS Projesi'nin testleri öncesi, kentteki tüm camiler ve belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, çalınacak sirenler sebebiyle vatandaşlardan tedirgin olmamaları istendi.

Ardından profesyonel ekipler eşliğinde yapılan denemelerde, saat 10: 00 itibariyle kent genelinde sirenler çaldı, bunun yanı sıra anonslar yapılarak vatandaşlar olası afet ve tehditlere karşı uyarıldı.

Vatandaşlardan Nurettin Akgün, "Savaş, deprem oluyor gibi hissettik, biraz korktuk, panik olduk. Testler öncesi yapılan uyarı anonslarını duymadım, deprem oluyor gibi hissettim ama sonradan öğrendim ki İKAS kapsamında test yapılıyor." dedi.

Kentte hayata geçirilen siren ve anons sistemleri ile SMS ve mobil bilgilendirme sisteminin testleri 13-17 Aralık tarihleri arasında belirli zamanlarda devam edecek.

Olası tehdit ve afetlerde kullanılacak ikaz ve alarm testleri başladı
Olası tehdit ve afetlerde kullanılacak ikaz ve alarm testleri başladı
Olası tehdit ve afetlerde kullanılacak ikaz ve alarm testleri başladı
Olası tehdit ve afetlerde kullanılacak ikaz ve alarm testleri başladı

Türkiye, Iğdır, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Olası tehdit ve afetlerde kullanılacak ikaz ve alarm testleri başladı - Son Dakika


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