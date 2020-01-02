Iğdır'da öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Iğdır'da öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

6 saat önce

Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Iğdır'da öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi, System.String[]

Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Konaklı Mahallesi'ndeki evinde eşi Umut Aras tarafından ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybeden ve Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bir çocuk annesi Ebru Aras'ın cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Ebru Aras'ın cenazesini almak için amcası Müslim Öcüm ve yakınları hastaneye geldi.

Cenazeyi teslim alan amca Müslim Öcüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

Yeğeninin öldürülmesi olayının üstünde durulması gerektiğini aktaran Öcüm, şöyle konuştu:

"Yeğenim imam hatip öğretmeni olan kocası tarafından vuruldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bu olayın üzerinde durmasını istiyorum. Bir ay önce boşanma sürecine girmişlerdi. Bunların arasında artık telefonla ne tür bir tartışma geçti bilmiyorum. Evine gelmiş, kapısını kilitlemiş, yeğenimi vurmuş sonra da kendini vurmuş. Yani nefsi müdafaa süsü vermiş. Olay bellidir, savcı, hakim gerekeni yapacaktır."

Ebru Aras'ın cenazesinin memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Aras çiftinin işitme engelli 2 yaşındaki çocuklarının ise olay anında bakıcısında olduğu, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince alındığı belirtildi.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Umut ve Ebru Aras çifti arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış ve tartışmanın büyümesi üzerine Umut Aras, silahla eşi Ebru Aras'a ateş edip öldürdükten sonra kendisini göğsünden vurarak yaralamıştı.

Devlet Hastanesi, Konaklı, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi 14 yaşındaki çocuğun mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
20:15 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika
20:14 İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
20:14 MSB: "Pençe-3 harekat bölgesinde iki asker şehit oldu" - Son Dakika
20:11 Balıkesir aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Son Dakika
20:09 Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı denetim bilançosunu açıkladı - Son Dakika
19:59 Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker oldu - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:21:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'da öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]