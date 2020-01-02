Iğdır'da öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Konaklı Mahallesi'ndeki evinde eşi Umut Aras tarafından ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybeden ve Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bir çocuk annesi Ebru Aras'ın cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Ebru Aras'ın cenazesini almak için amcası Müslim Öcüm ve yakınları hastaneye geldi.

Cenazeyi teslim alan amca Müslim Öcüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

Yeğeninin öldürülmesi olayının üstünde durulması gerektiğini aktaran Öcüm, şöyle konuştu:

"Yeğenim imam hatip öğretmeni olan kocası tarafından vuruldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bu olayın üzerinde durmasını istiyorum. Bir ay önce boşanma sürecine girmişlerdi. Bunların arasında artık telefonla ne tür bir tartışma geçti bilmiyorum. Evine gelmiş, kapısını kilitlemiş, yeğenimi vurmuş sonra da kendini vurmuş. Yani nefsi müdafaa süsü vermiş. Olay bellidir, savcı, hakim gerekeni yapacaktır."

Ebru Aras'ın cenazesinin memleketi Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Aras çiftinin işitme engelli 2 yaşındaki çocuklarının ise olay anında bakıcısında olduğu, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince alındığı belirtildi.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Umut ve Ebru Aras çifti arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış ve tartışmanın büyümesi üzerine Umut Aras, silahla eşi Ebru Aras'a ateş edip öldürdükten sonra kendisini göğsünden vurarak yaralamıştı.