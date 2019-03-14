Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Ölüler Bayramı Nedeniyle Mezarlık Ziyaretleri Yapıldı

Iğdır'da Ölüler Bayramı Nedeniyle Mezarlık Ziyaretleri Yapıldı

57 dakika önce

Iğdır'da yıllardan beri geleneksel olarak kutlanan Nevruz Bayramı çerçevesin de diğer adıyla "Ölüler Bayramı" kapsamında mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Iğdır'da Ölüler Bayramı Nedeniyle Mezarlık Ziyaretleri Yapıldı, System.String[]
Iğdır'da yıllardan beri geleneksel olarak kutlanan Nevruz Bayramı çerçevesin de diğer adıyla "Ölüler Bayramı" kapsamında mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Geleneklere göre Nevruz Bayramından önce gelen ilk salı günü insanlar mezarlığa giderek ölen yakınlarının mezarını ziyaret edip Kuran-ı Kerim okur dua eder. Kimisi ise ağlar. Yıkılan, bozulan mezarlar tamir edilir. Bu çerçeve içinde bugün Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşayan Türk kökenli vatandaşlar mezarlığa giderek yakınlarının mezarını ziyaret edip dua ettiler. Kuranı-ı kerim okudular okuttular.

Mezar ziyaretlerinin gün boyu devam ettiğini söyleyen Hüccet Şabahat, "Nevruz bayramı bahar bayramıdır. 5 bin yıllık bir Türk bayramıdır. Her sene olduğu gibi bu yılda Nevruz bayramı arifesinde kabir üstü diye tanımladığımız mezarlık ziyareti yapılıyor. Burada Kuran-kerim okunur dualar edilerek ölenlerimizin bağışlanması yüce Allah'tan istenir. Bunu yaparken hakkın rahmetine kavuşan ölenlerimizin sevinip mutlu olmasını amaçlamaktayız. Bu istikamette ölen yakınlarımız için ihsan veririz. Özellikle helva yapılıp dağıtılır. Yıl içinde rahmete kavuşanlara başsağlığı dileğinde bulunulur. Bunlar bir çeşit nevruz bayramına hazırlık özelliği taşımaktadır. Nevruz bayramı Türk'ün Ergenekon'dan çıkış, diriliş bayramıdır. Memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum" Her sene olduğu gibi bu yılda Nevruz bayramı arifesinde kabir üstü diye tanımladığımız mezarlık ziyareti yapılıyor. Burada Kuran-kerim okunur dualar edilerek ölenlerimizin bağışlanması yüce Allah'tan istenir. Bunu yaparken hakkın rahmetine kavuşan ölenlerimizin sevinip mutlu olmasını amaçlamaktayız."dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Nevruz Bayramı, Iğdır, Güncel
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