Iğdır'da önce yaya uygulaması gerçekleşti - Son Dakika

Iğdır'da önce yaya uygulaması gerçekleşti

22.12.2020 08:53
Iğdır'da önce yaya uygulaması gerçekleşti, System.String[]

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekebilmek amacıyla Iğdır'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekebilmek amacıyla Iğdır'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Geçidi Nöbeti" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, başlatılan proje ile çeşitli etkinlik, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal yaşantımızın her aşamasında var olan trafik ve trafik güvenliği konusu oldukça önemlidir. Zira Trafik Kazaları ve kazalar sonucu gerçekleşen ölümler, yaralanmalar, yetişmiş insan kayıpları ve maddi kaynak giderleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önde gelen ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken sorunlardan biridir. Ülkemizde, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin % 23'ü trafikte en savunmasız unsur olan yayalardır. Trafik Kazalarına sebep olan etkenlere bakıldığında, kazaların % 95'inin kusurlu insan davranışları sonucu gerçekleştiği görülmektedir. Kazaların oluş türlerine bakıldığında Yayaya Çarpma suretiyle gerçekleşen kazaların % 19 oran ile 2. Sırada olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Yaya Güvenliğini sağlamak amacıyla, 2018 yılının Ekim ayında K.T.K. yapılan düzenleme ile Trafikte Yaya Önceliği esas alındı. Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği olgusunu tüm toplumumuza kazandırmak ve bunun devamlılığını sağlamak amacıyla, 2019 Yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmiş, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje ile çeşitli etkinlikler, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm çalışmalar, yoğun denetimler, eğitim faaliyetleri ve hayata geçirilen projeler sonucunda, 2019 yılının ilk 11 ayına kıyasla 2020 yılının ilk 11 ayında kaza yerinde gerçekleşen yaya ölümlerinde % 22 oranında azalma sağlanmıştır. İlimizde, 2020 yılı içinde yaya güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan denetimlerde "Yayalara İlk Geçiş Hakkını Vermeyen 1200 Sürücüye, "Yaya-Okul Geçitleri Üzerine Park Eden 835 sürücüye" cezai işlem uygulanmış, 2020 yılının Aralık ayında, denetim ekiplerimizin yanı sıra KGYS Kameraları ve DRONE araçları kullanılarak yoğun, sürekli ve etkili denetimler yapılarak "Sürücülerimizdeki Algılanan Yakalanma Riski Duygusu" canlı tutulmaya devam edilecektir" denildi. - IĞDIR

Iğdır'da önce yaya uygulaması gerçekleşti
Iğdır'da önce yaya uygulaması gerçekleşti
Iğdır'da önce yaya uygulaması gerçekleşti

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Kazaları, Yaya Geçidi, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iğdır'da önce yaya uygulaması gerçekleşti - Son Dakika


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