Iğdır'da "Otobüs Kazalarının Önlenmesi" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır'da 'Otobüs Kazalarının Önlenmesi' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Iğdır'da "Otobüs Kazalarının Önlenmesi" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Iğdır'da "Otobüs Kazalarının Önlenmesi" konulu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Iğdır'da

Iğdır'da "Otobüs Kazalarının Önlenmesi" konulu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Enver Ünlü başkanlığında düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, otobüs firmalarının yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yolcu taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaları ve kazalara bağlı gerçekleşen ölüm, yaralanma, sosyo-ekonomik kayıpları azaltma, yolcu taşımacılığında güvenli bir sistem kurmak ve bunun sürdürülebilir olması için yapılması gerekenler konuşuldu.

Paydaşların görevlerini aksatmadan, uyum ve koordine içerisinde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, otobüs kazalarının önlenmesine ve kayıpların en aza indirilmesine yönelik alınması gereken tedbirler de ele alındı.

Jandarma, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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