Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu - Son Dakika

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 12. kilometresinde karşıdan karşıya geçirilen koyun sürüsüne otomobil çarptı, 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.

Olay, akşam saat 19: 00 sıralarında meydana geldi. Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 12. kilometresinde T.G. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Çarpma sonucu sürüden 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı. Sürü sahibi Ferhat Aksoy, 20 koyunun telef olduğunu belirterek, "Hayvan karşıdan karşıya geçiyor burası meradır, köydür. Polis burada 110-120 kilometre ile gidilir diyor. Hayvanın geçme yeri burası değil, diyor. Burası köydür, burası nasıl mera olmasın. Adam 110-120 ile geliyor hayvanlara vuruyor, bir de tutanakta siz haksızınız, diyor. Nasıl biz haksızız? 20 tane koyun şimdi telef oldu, aşağıda da sürü içinde yaralı koyun var. Yarın yaylaya gidecektik. Polis bize burası yasak, diyor burası Suveren köyü şu aşağısı Aşağı Erhacı köyü, nasıl yasak oluyor. Bir de adam benim çocuklarım ölseydi kim hesabını verecekti, diyor. Kim burada 120 ile gel, diyor. Abim fener ile selektör yapmış, yolun ortasına çıkmış abim diyor k;i ben kendimi kenara atmasaydım beni de biçecekti" dedi.

İhbar sonrası olay yerine giden gelen jandarma ekipleri otomobil sürücüsü T.G.'yi ve çobanı Suveren Jandarma Karakoluna götürerek ifadelerine başvurdu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR