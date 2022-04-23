Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu

23.04.2022 23:08
Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 12. kilometresinde karşıdan karşıya geçirilen koyun sürüsüne otomobil çarptı, 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 12. kilometresinde karşıdan karşıya geçirilen koyun sürüsüne otomobil çarptı, 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.

Olay, akşam saat 19: 00 sıralarında meydana geldi. Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 12. kilometresinde T.G. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Çarpma sonucu sürüden 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı. Sürü sahibi Ferhat Aksoy, 20 koyunun telef olduğunu belirterek, "Hayvan karşıdan karşıya geçiyor burası meradır, köydür. Polis burada 110-120 kilometre ile gidilir diyor. Hayvanın geçme yeri burası değil, diyor. Burası köydür, burası nasıl mera olmasın. Adam 110-120 ile geliyor hayvanlara vuruyor, bir de tutanakta siz haksızınız, diyor. Nasıl biz haksızız? 20 tane koyun şimdi telef oldu, aşağıda da sürü içinde yaralı koyun var. Yarın yaylaya gidecektik. Polis bize burası yasak, diyor burası Suveren köyü şu aşağısı Aşağı Erhacı köyü, nasıl yasak oluyor. Bir de adam benim çocuklarım ölseydi kim hesabını verecekti, diyor. Kim burada 120 ile gel, diyor. Abim fener ile selektör yapmış, yolun ortasına çıkmış abim diyor k;i ben kendimi kenara atmasaydım beni de biçecekti" dedi.

İhbar sonrası olay yerine giden gelen jandarma ekipleri otomobil sürücüsü T.G.'yi ve çobanı Suveren Jandarma Karakoluna götürerek ifadelerine başvurdu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu
Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu
Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu
Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu

YORUMLAR
500
Yine trafik kavgası: Bu kez sürücüyü ailesinin gözü önünde hastanelik ettiler Yine trafik kavgası: Bu kez sürücüyü ailesinin gözü önünde hastanelik ettiler Yolun karşısına geçmek isteyen sürüye otomobil çarptı; 25 koyun öldü Yolun karşısına geçmek isteyen sürüye otomobil çarptı; 25 koyun öldü

Ferhat Aksoy, Otomobil, Polis, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:52 Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
22:20 Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 23:18:57. #1.12#
SON DAKİKA: Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement