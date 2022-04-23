Iğdır'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu - Son Dakika

Iğdır'da otomobilin çarptığı 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 12. kilometresinde T.G. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüdeki 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.
Sürü sahibi Ferhat Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızla gelen aracın çobanın fenerle sinyal yapmasına rağmen hızını kesmeden sürüye çarptığını ileri sürdü.
Kaynak: AA
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