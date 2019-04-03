Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Oylar Yeniden Sayılıyor

Iğdır'da Oylar Yeniden Sayılıyor

1 saat önce

Iğdır'da Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel'in itirazı üzerine oylar yeniden sayılıyor.

Iğdır'da Oylar Yeniden Sayılıyor, System.String[]
Iğdır'da Cumhur İttifakı adayı İsa Yaşar Tezel'in itirazı üzerine oylar yeniden sayılıyor.

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partili (MHP) adayı İsa Yaşar Tezel'in, seçim sonuçları için İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmasının ardından 70 sandıkta oylar yeniden sayılıyor.

Yapılan itiraz sonucunda 70 sandıkta oyların yeniden sayılma işlemi Iğdır Adliyesi ek binasında devam ediyor. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:26 Kaynak: İHA

MHP, İsa Yaşar Tezel, Iğdır, Politika
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