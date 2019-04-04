Iğdır'da Partililer Arasında Konvoy Gerginliği Çıktı, Polis Havaya Ateş Açtı

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Tam 2 Milyon Liralık Kral Mezar Taşını Satarken Yakalandılar

Khabib'in Menajeri Ali Abdelaziz, McGregor'a Ateş Püskürdü: Sen Bir Tecavüzcü ve F....enin Tekisin