Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı

25.05.2022 17:25

Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı Iğdır'da Mahsun Abakay'ın belinden çıkararak gösterdiği silahın kazayla ateş alması sonucu göğsünden yaralanarak hayatını kaybeden Pınar Kızıl ile ilgili bir kişi tutuklandı.

Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı

IĞDIR - Iğdır'da Mahsun Abakay'ın belinden çıkararak gösterdiği silahın kazayla ateş alması sonucu göğsünden yaralanarak hayatını kaybeden Pınar Kızıl ile ilgili bir kişi tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs saat 14.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Güler Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınar Kızıl ve erkek arkadaşı Y.G., birlikte arkadaşları R.K'nın evine geldi. Aynı avlu içerisinde bulunan kayınvalidesinin evine gelen Mahsun Abakay da daha sonra kayınvalidesinin evinden çıkıp R.K'nın evine geldi. Mahsun Abakay belinden çıkardığı silahı şahıslara gösterdiği sırada silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, o esnada yan odada sigara içen Pınar Kızıl'ın göğsüne isabet etti. Mahsun Abakay, olay sonrası kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Pınar Kızıl için vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri genç kızı hastaneye kaldırdı. Pınar Kızıl tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamazken, polis zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. Mahsun Abakay Aşağı Erhacı köyündeki evlerinde yakalanmıştı. Pınar Kızıl Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde toprağa verildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan M.A., R.K., Y.G. ve A.A. emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonar çelik yelek giydirilerek adliyeye götürüldü. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahsun Abakay, olayın kazayla yaşandığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, evli ve 2 çocuk babası Abakay'ın cinayet suçundan tutuklanmasına; R.K., Y.G. ile A.A.'nın da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı
Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı
Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı
Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı
Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'daki Pınar Kızıl cinayetinde bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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